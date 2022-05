LIVE GIRO. Pech- of geluksdag? Oerlastige rit biedt opnieuw kansen voor de vluchters

Er kondigt zich op Vrijdag De Dertiende een leuke, maar oerlastige koersdag aan in de Ronde van Italië. De rit door de Zuid-Apennijnen is veruit de zwaarste sinds de start vorige week vrijdag in Boedapest. De kans is zeer groot dat we een koers binnen de koers krijgen. Los van de strijd om de dagzege kan het klassement op de Muur in Potenza opnieuw wat geschud worden. Eén van dé vragen is of Juan Pedo López bijvoorbeeld zo’n Lennard Kämna uit het roze kan houden?