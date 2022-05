HEVERLEE/NEEROETEREN/BREE

In de expo ‘Ergens onderweg’ in museum Parcum in Heverlee staan niet één maar drie Vlaamse Topstukken uit Limburg. Reinildis, Jacobus of Christoffel, alle drie in hout afgebeeld door de groep rond de raadselachtige Meester van Elsloo en normaal te zien in Neeroeteren of Bree.