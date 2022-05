Peter Andre reageert op “kleine chipolata”-uitspraken van Rebekah Vardy

Al op de eerste dag van het proces tussen voetbalvrouw Coleen Rooney en Rebekah Vardy nam die laatste plaats op de getuigenbank, en werd ze door de verdediging geconfronteerd met uitspraken die ze in 2004 in een interview gedaan had over haar ex Peter Andre. “Die heeft maar een kleine chipolate hangen”, had Vardy in dat interview gezegd. “Hij houdt het maar vijf minuten vol.”

Andre, de zanger van megahit Mysterious girl, heeft daar nu op Instagram op gereageerd. In een video zegt hij dat hij blij is dat Vardy toegegeven had dat het gelogen was en ze dat moest zeggen van haar ex-man. “Maar los daarvan: denk eens na over hoe zoiets voelt. Als ik iets over haar lichaam gezegd zou hebben, of een man iets over de anatomie van een vrouw zegt, en zoiets zou verzinnen… Dan zou er absolute publieke verontwaardiging zijn. Maar omdat het over mij gaat, blijft het een grap die maar meegaat. Al 15 jaar moet ik daarmee omgaan.”