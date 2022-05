Gemeenteraadslid en oud-schepen Julien Geuten (VLDumont) overleden

Donderdag overleed Julien Geuten (82) uit Vechmaal, een boegbeeld uit de Heerse politiek, in het UZ Leuven na een slepende ziekte. Hij was oud-schepen en bijna 40 jaar lang raadslid.

Julien Geuten kwam in de lokale politiek terecht na de gemeenteraadsverkiezingen van 1982. “Hij kwam op bij de Vrije Democraten en zat sinds 1983 onafgebroken in de gemeenteraad”, vertelt oud-burgemeester Henri Dumont, één van zijn beste vrienden. “Ik ken Julien al van 1976, hij heeft toen zelfs nog affiches geplakt voor ons. In 2007 en 2008 was hij een tijdlang schepen van toerisme, leefmilieu en onderwijs voor het toenmalige kartel sp.a-DUMONT. In de huidige legislatuur was hij het oudste gemeenteraadslid. Omdat zijn gezondheidstoestand verslechterde, kon hij al sinds begin vorig jaar zijn mandaat niet meer uitoefenen. Julien was een uitzonderlijk mens: hij hielp iedereen, als gepensioneerd loodgieter was hij heel handig.”

De uitvaartplechtigheid vindt op donderdag 19 mei plaats vanaf 10.30 uur in de aula van Uitvaartcentrum Orye in Borgloon (Graaf Lodewijk Plein 4). Op woensdag 18 mei kan je Julien een laatste groet brengen van 18.30 uur tot 19 uur in aanwezigheid van de familie. (frmi)