Parket in beroep tegen vrijlating van buschauffeur die dodelijk ongeval op E19 veroorzaakte

De Franse buschauffeur die vorige maand een ongeval veroorzaakte waarbij twee van zijn passagiers om het leven kwamen, blijft in de cel. De raadkamer wilde hem vrijlaten maar het parket ging daar tegen in beroep.

Bij het dodelijke busongeval op de E19 in Schoten vorige maand lieten twee mensen het leven. Een 17-jarige Franse jonge vrouw en de 29-jarige Colombiaan Andrés Felipe Rodríguez. Verschillende andere passagiers liepen zware verwondingen op.

Na het ongeval legde de 35-jarige buschauffeur een positieve speekseltest af. De man was in het verleden in Frankrijk betrapt op het rijden onder invloed van drugs. Hij werd door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van onopzettelijke doding, onopzettelijke slagen, drugs in het verkeer en het niet in de hand houden van zijn voertuig.

Een maand na het ongeval besliste de raadkamer in Antwerpen vrijdagochtend om de Fransman vrij te laten onder voorwaarden. De raadkamer ging daarmee in op het voorstel van advocaat Boris Reynaerts om de man na het betalen van een borgsom van 5.000 euro vrij te laten. De enige voorwaarde die hem opgelegd werd was dat hij het land moest verlaten. “Mijn cliënt zal uiteraard zijn medewerking aan het onderzoek blijven verlenen”, reageerde Reynaerts.

De opluchting om de vrijlating was van korte duur, een half uur na de zitting van de raadkamer liet het parket weten in beroep te gaan tegen de beslissing van de raadkamer. De zaak zal dus binnen twee weken opnieuw behandeld worden voor de kamer van inbeschuldigingstelling in het hof van beroep.

Uit de bloedanalyse van de chauffeur blijkt volgens het parket dat hij een chronisch gebruiker van cannabis is. De thc-waarden in zijn bloed waren niet van die aard dat daaruit zou blijken dat hij kort voor de crash nog een joint rookte, ze tonen echter wel dat de man relatief recent nog cannabis gebruikte. In de entourage van de chauffeur werd al eerder gezegd dat hij de avond voor het ongeval een joint gerookt had. Zelf verklaarde de bestuurder dat het ongeval allicht gebeurde omdat hij in slaap was gevallen, iets dat in zijn entourage gekoppeld wordt aan het feit dat het ongeval gebeurde tijdens de vastenmaand Ramadan en dat de man daardoor mogelijk wat weinig energie had.

