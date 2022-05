Pauw zet buurt op stelten iedere keer als ijskar voorbijkomt

Een wilde pauw zet iedere keer als de ijscrèmekar voorbij komt het Engelse Southport op stelten. Wanneer het deuntje van de ijskar klinkt, komt de pauw uit de bosjes tevoorschijn om de wagen luidruchtig doorheen het dorp te achtervolgen. Of de vogel de voorkeur geeft aan een bolletje vanille of pistache is niet duidelijk, maar dat hij niet kan weerstaan aan de lokroep van de ijskar alvast wel. “Hij is intussen echt een vaste waarde geworden in de zomer”, klinkt het bij de buren.