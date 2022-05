Vroeger het middel tegen de hongersnood, vandaag de “dikmaker”: waar liep het mis met onze typische aardappel?

“De gekookte patatjes verschijnen steeds minder vaak op de Vlaamse eettafel”, schreven we gisteren in de krant. Het kost ons te veel moeite, dat schillen en koken, dus kiezen we voor alternatieven. Maar gaat daarmee geen Vlaams culinair erfgoed verloren? Hoe kwam de aardappel in onze contreien terecht en hoe belandde ze dagelijks op ons bord? En wat zorgde ervoor dat dat nu niet meer zo is? Het verhaal van de evolutie van een noodzakelijk levensmiddel naar een vermijdbare ‘dikmaker’.