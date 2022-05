Gluren bij BV’s: Tanja Dexters blikt terug, Sarah Puttemans in gevlekte bikini en Pommelien Thijs smult van zichzelf

Veel te vieren en mooie badmode bij de vleet: de afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram − die we graag even voor je bundelen.

Het meest aimabele jurylid der dansshows, Dan Karaty, heeft iets belangrijks te vieren. Hij is 365 dagen van zijn alcoholverslaving verlost. Dat kondigt hij zelf aan naast een folieballon.

Bekend volk in Washington: Zita Wauters is er op verkenning en flaneert door de straten in designerkleding.

Of ze haar inspiratie haalde uit 101 Dalmatiërs, weten we niet. Wél dat Sarah Puttemans, vriendin van Viktor Verhulst, straalt in Saint-Tropez in haar witte bikini met zwarte vlekjes.

Celine Van Ouytsel heeft heimwee naar haar vakantie op Marbella, waar ze onder meer in badpak poseerde op een strandstoel.

Feest ten huize Sam Gooris. Dochter Shania werd 22 jaar. Voor die gelegenheid haalde de papa een foto uit de oude doos waarop hij samen met vrouw- en dochterlief gekke bekken trekt.

De telling bij Natalia verloopt nog in maanden. Haar zoontje Apollo is deze week vijf maanden geworden en dat verdient een foto − snotneus incluis.

Ook feest bij Ann Van Elsen. Haar dochtertje Jackie-Lou is zes jaar geworden. De voormalige Miss België schrijft een mooie ode aan haar kindje, dat nu veel wilder is dan vroeger.

Over ex-missen gesproken: maandag was het ook alweer 24 jaar geleden dat Tanja Dexters de mooiste van het land werd.

Er was ook taart voor Pommelien Thijs, die een foto van zichzelf vond op het gebak en de spreuk ‘de kop is eraf’ wel heel letterlijk interpreteerde.

