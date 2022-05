Levensloop Genk uit de startblokken met kick-off

“Ons comité is volop bezig met de voorbereiding van dit hartverwarmend event waar onze helden, de vechters, centraal staan”, klinkt het bij de organisatoren van Levensloop Genk. “Tijdens de kick-off hebben we ons (deels nieuw) comité in de kijker gezet met onze kersverse voorzitter Hassan Amaghlaou en co-voorzitter Kristien Nelissen. Enkele speciale gasten zoals burgemeester Wim Dries en schepen Sara Roncada waren present om ons een hart onder de riem te steken, net als Angelo Delrio van de Stichting tegen Kanker.”

Ook mocht het comité hun twee nieuwe peters verwelkomen, Bart Hiemeleers en dokter Guy Debrock. “Én we kondigden ook in primeur onze ambassadeur aan, namelijk Koen Vanmechelen, die ons al jaren ondersteunt”, klinkt het. “Verder hebben we drie plaatselijke organisaties aan het woord mogen laten,:het Wit-Gele Kruis, vzw Rozerood en het Zorghuis Limburg. Zij kwamen vertellen wat ze met een stukje van de opbrengst van Levensloop Genk (2019-2020) gerealiseerd hebben. Het was een succesvolle avond en we heten iedereen graag welkom op Levensloop Genk op 8 en 9 oktober 2022 aan het Atlas college in Genk.”

Mee helpen als vrijwilliger met Levensloop Genk? Aanmelden kan via: co-voorzitter.genk@levensloop.be