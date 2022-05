Neos Oudsbergen op dagtrip naar Sint-Truiden

“De gastvrouw heette ons welkom en bracht ons naar de tafels voor een koffie met heerlijke Haspengouwse appel- en kersentaart”, klinkt het bij de leden. “Daarna werden we uitgenodigd om plaats te nemen op het PIPO-treintje voor een rondrit door de boomgaarden. Gastvrouw Veerle gaf op een aangename manier uitleg over de milieuvriendelijke, gezonde appelsappen, suikerarme confituren en siropen. Ook kwamen we meer te weten over dit prachtige stukje Haspengouw met zijn glooiende landschappen en zijn authentieke holle wegen.”

Aan het aangelegde reservoir werd even halt gehouden. “Via de trappen bereikten we het hoogste punt en kregen een prachtig uitzicht over Sint-Truiden en omgeving”, aldus de Neos-leden. “Als afsluiter genoten we van een heerlijke degustatie van alle smaken. Voor het middagmaal werden we verwacht in Taverne De Klee in Kuttenhoven voor een driegangenmenu. In de namiddag bezochten we de stroopfabriek Bleus N.V., waar verschillende soorten siroop gemaakt worden, waarvan we een potje mee naar huis kregen. Door het prachtige weer was het weer een meer dan geslaagde daguitstap.”