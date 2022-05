Dakloze man ontdekt per toeval de bankrekening die zijn moeder voor hem opende toen hij 10 was

Hij was dakloos en had alle moeite van de wereld om elke dag iets te kunnen eten. Tot de Brit Brandon Marbaix op zijn 22ste ontdekte dat zijn moeder op zijn 10de een spaarrekening voor hem had geopend. “Dat geld veranderde mijn leven”, zegt hij in The mirror. Marbaix raadt iedereen aan zijn voorbeeld te volgen.

Brandon Marbaix leefde op straat en had niets van geld, toen hij op zijn 22ste besloot te controleren of er niet toevallig ergens geld van hem op een rekening staat waar hij geen weet van heeft. Ongelooflijk maar waar bleek dat zijn moeder op zijn tiende een spaarrekening voor hem had geopend en die vervolgens helemaal uit het oog verloren was. “Mijn moeder heeft die geopend voor mij toen ik 10 jaar was”, zegt hij in The mirror. “Jarenlang heeft ze daar 10 pond per maand opgezet. Toen ik de rekening vond, stond er 300 pond op.”

Met dat geld, dat hij na vier maanden proberen bij de bank eindelijk in handen had, kon hij een voorschot betalen om een appartementje te huren. En nu gaat het hem voor de wind. “Dat geld heeft mijn leven veranderd.”

Brandon vond de rekening met de Britse app Gretel, waarmee je op zoek kan gaan naar bankrekeningen of verzekeringen waar je aanspraak op zou kunnen maken. Want, zo zeggen de makers van de app, in het Verenigd Koninkrijk zijn er net geen 20 miljoen mensen die ergens geld staan hebben zonder het te weten. “Ik kan iedereen alleen maar aanmoedigen om het te controleren”, zegt Marbaix.