ROYALS. Prins Harry maakt bedenkelijk acteerdebuut, een afwezige Queen en Máxima toont zich muzikaal

De Britse prins Harry heeft zijn acteerkunsten getest in een YouTube-video van vijf minuten. Die dient als een promofilmpje voor Travalyst, de non-profitorganisatie van de hertog die focust op ecologisch reizen. De wederhelft van gewezen actrice Meghan Markle draagt en T-shirt met het opschrift girl dad terwijl we hem al joggend zien door de Nieuw-Zeelandse bossen. Tussen de bomen wordt hij tegengehouden door een fictieve agent. Die beschuldigt hem ervan afval “verloren” te hebben in de natuur, waarna hij met hem in discussie gaat. De prins gebruikt duidelijk veel mimiek, maar of hij acteertips kreeg van zijn vrouw is onduidelijk. Volgens de Britse krant The Sun is geen groot acteur aan hem verloren gegaan. Zij noemen het spotje eentje “om van in elkaar te krimpen”.

Hoera voor prins Charles! Niet de prins van Groot-Brittannië, wel de kleine prins Charles van Luxemburg, zoontje van gravin Stéphanie de Lannoy en de Luxemburgse erfgroothertog Guillaume. De jongen heeft afgelopen dinsdag zijn tweede verjaardag gevierd en voor de gelegenheid werden vijftien beelden van dat feestje vrijgegeven. Daarop is te zien dat hij een gepersonaliseerde taart kreeg met het cijfer ‘2’ erop.

Toch kwam die andere prins Charles dinsdag ook in het nieuws. De 73-jarige royal verving zijn moeder, koningin Elizabeth, voor het eerst in 59 jaar in het Britse Lagerhuis om de troonrede voor te lezen. De 96-jarige Queen had eerder laten weten dat ze afwezig zou zijn op de grondwettelijke ceremonie wegens “mobiliteitsproblemen”. De prins van Wales repte tijdens de troonrede geen woord over de historische switch.

Prinses Charlene van Monaco heeft haar tweede verschijning in het openbaar erop zitten sinds ze maandenlang niet in de spotlights stond door ziekte. Aanleiding was het Saint Devote Rugby Tournament, dat voor het eerst na twee jaar coronacrisis weer kon plaatsvinden in de dwergstaat. Op het evenement verwelkomden de prinses en haar gezin honderd rugbyspelertjes onder de twaalf jaar. Voor de gelegenheid droeg ze een nachtblauwe cocktailjurk met een open kraag van de Zwitserse ontwerper Akris. Volgens aanwezigen zag ze er ontspannen uit en deed haar elegantie denken aan die van gewezen prinses der Monegasken, Grace Kelly.

Er zit liefde voor muziek in koningin Máxima. De Nederlandse vorstin is niet alleen erevoorzitter van de organisatie Méér Muziek in de Klas, ze neemt ook actief deel aan workshops van de stichting. Op dinsdag nam ze voor een werkconferentie op Paleis Noordeinde zelf plaats aan de trommel en voorzag ze samen met minister Dennis Wiersma en staatssecretaris Gunay Uslu een streepje muziek. En of ze plezier had? Jazeker, zo blijkt uit de beelden.