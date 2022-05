Hilariteit door Kendall Jenner die komkommer op wel heel bizarre manier snijdt, topmodel reageert: “Tragisch”

Op sociale media is hilariteit ontstaan over de manier waarop Kendall Jenner een komkommer snijdt in de net uitgezonden aflevering van The Kardashians.

“Wil je dat de chef je een broodje maakt”, vraagt Kris Jenner aan haar dochter in het begin van de scène. Maar Kendall, het 26-jarige topmodel, moet daar niet van weten. “Ik doe dat zelf wel. Een komkommer snijden is eenvoudig. Maar vorige keer heb ik in mijn vingers gesneden, zoom maar niet te veel in.” Waarop Kendall die op een wel heel aparte manier begint te snijden. De bedenkelijke blik van haar moeder zegt alles. “Chef, kom je even helpen”, roept ze om haar dochter te verlossen.

Op sociale media is hilariteit ontstaan over het fragment. “Dit is een van de meest pijnlijke dingen die ik ooit al zag”, schrijven meerdere kijkers. Of nog: “Naar haar kijken gaf me een superieur gevoel, maar blij werd ik niet”, “Waarom hou je dat toch zo vast, meisje?” en “Ik ben geobsedeerde door hoe hard ze probeert om geen wereldvreemd rijk meisje te lijken. Haar schouder gaat bijna uit de kom.”

Gelukkig kan Kendall Jenner er zelf ook mee lachen. “Tragisch”, schrijft ze bij een van de reacties.