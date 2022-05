Staking bij De Lijn laat zich voelen: bijna de helft van Limburgse bussen blijft op stal

“In Limburg is zowat de helft van de bussen die De Lijn normaal inzet, niet uitgereden.” Dat bevestigt Marco Demerling, woordvoerder van De Lijn. “Vooral in verstedelijking gebieden zoals Hasselt en Genk is de actie voelbaar.”

LEES OOK. Dienstverlening bij De Lijn valt door vakbondsacties vrijdag terug tot 60 procent

De buschauffeurs voeren een ontevredenheidsactie over de loonnormwet. “Allemaal goed en wel, maar we kunnen als reizigers toch niet elke keer de dupe zijn als er bij De Lijn wat scheelt”, zegt Marie-José Poel die op de bus wacht. “Ik verzorg mijn vader en geraak er maar moeilijk vandaag. Blij word ik hier niet van.”

Nochtans lijken de meeste mensen in Hasselt station wel op hun bestemming te geraken, maar soms flink later dan anders. “Het is uitkijken ja. Je moet alles in de gaten houden, want in het station is er nauwelijks informatie”, gromt Bert Van de Put.

“De reizigers kunnen alle info over de ritten die wel rijden, vinden in onze app of routeplanner”, zegt Marco Demerling van De Lijn. “Dat is de meest accurate plek om dat te lezen.”

Verwacht wordt dat de actie de hele vrijdag blijft duren.