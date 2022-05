Barcelona wil Robert Lewandowski (Bayern München) contract van drie jaar geven

Robert Lewandowski heeft nog een contract bij Bayern München tot 2023 maar nu al liet de Poolse aanvaller de club weten dat hij niet zal verlengen.

Barcelona heeft al lang interesse in de Wereldvoetballer van het Jaar, maar nog nooit was een mogelijke overgang zo concreet. Ze willen de aanvaller zelfs al inlijven voor volgend seizoen, in de hoop dat Bayern niet te veel vraagt. Volgens de Duitse krant Bild, zou Lewandowski voor 40 miljoen euro kunnen vertrekken. Barcelona wil hem een driejarig contract geven.

Coutinho zou dan weer Barcelona definitief verlaten voor Aston Villa.