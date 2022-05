Geen 43, maar 51 miljoen euro meerkost: Pro League vreest nieuwe regels wat betreft sociale zekerheid en fiscaliteit

De Pro League denkt dat de nieuwe regels wat betreft sociale zekerheid en fiscaliteit hen 51 miljoen euro meer zal doen betalen aan de overheid. Dat is een pak meer dan de 43 miljoen euro die de regering aanvankelijk aangekondigd had dat ze zou ophalen bij alle sporttakken. En dan is de aangekondigde fiscale hervorming nog niet eens rond.

Vernieuwde RSZ-regels: -37 miljoen euro. Nieuwe regels rond de bedrijfsvoorheffing: -7 miljoen euro. Belastingen op makelaarstransacties: -7 miljoen euro. Dat is volgens de Pro League de meerkost die onze clubs moeten betalen in vergelijking met het gunstregime van voorheen. De cijfers zijn afkomstig van een berekening die de Pro League zelf maakte in november op basis van de loonmassa van de profclubs. “We hebben de overheid voor de invoering van deze maatregelen al gewaarschuwd dat de effectieve bedragen veel hoger zullen uitvallen dan aangekondigd”, zegt Lorin Parys.

En dan zou er nog een grote fiscale hervorming van de bedrijfsvoorheffing moeten komen. Op dit moment is het bedrag dat clubs van die belasting voor zichzelf kunnen houden al verlaagd van tachtig naar vijfenzeventig procent in vergelijking met het vorige systeem. “Maar dat is peanuts”, zegt Joris Vandenbroucke (Vooruit). “Nu is het systeem au fond nog steeds zoals het was en krijgen de clubs nog steeds miljoenenkortingen. Er moet een absoluut cijfer als plafond komen voor de niet-doorstorting van de lonen.”

© BELGA

Geen afschaffing dus, maar wel een begrenzing van de voordelen van de overheid. Daarmee zouden vooral de best betalende clubs zoals Anderlecht en Club Brugge geviseerd worden. Voorlopig is het daarvoor wachten op een nieuw wetsvoorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem, dat na de zomer verwacht wordt. Hoe dan ook zou zo’n ingreep de bijdrages van het voetbal aan de overheid nog verder doen stijgen.

Internationale concurrentie

Daarom zet de voetballobby de hakken voorlopig stevig in het zand en was er eerder deze week maar weinig begrip voor een potentieel verbod op gokreclame die de sector opnieuw zou treffen. “Het wordt moeilijk als je 50 miljoen meer aan RSZ en fiscale maatregelen moet betalen als er dan ook in de omzet wordt gesneden. Zeker als je weet dat onze clubs door Covid tientallen miljoenen inkomsten zijn misgelopen en dit jaar meer dan 100 miljoen euro verlies lijden”, zegt Parys. “Maar als de cijfers hoger zouden uitvallen dan verwacht, is dat vooral te wijten aan de stijgende lonen in het voetbal”, countert Vandenbroucke. “Wat de bedrijfsvoorheffing aangaat, betekenen die hogere lonen zelfs dat de clubs automatisch meer fiscaal voordeel krijgen. En dat kost de belastingbetaler geld op een moment dat die zelf zijn rekeningen al amper betaald krijgt.”

“We hebben altijd gezegd dat deze maatregelen een grotere impact zouden hebben dan aangekondigd”, zegt Parys. “Maar als onze clubs minder goede spelers kunnen aantrekken, kunnen ze zich sportief minder meten in Europa. Dan hebben ze lagere inkomsten en moeten ze besparen. Zo krijg je straks enkel verliezers: fans die minder goed voetbal krijgen en de overheid die met een hogere belastingsvoet toch minder ophaalt omdat de omzet van de clubs daalt en het dus uiteindelijk de belastingbetaler geld kost in plaats van opbrengt zoals voorgespiegeld. En clubs worden zo dan weer een makkelijke prooi voor overnemers.”