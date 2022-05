Tweede breuk zette Jasper De Buyst langer op non-actief: “Hopelijk kan ik over paar weken competitie hervatten”

Jasper De Buyst (28) kan na bijna vier weken terug trainen. De renner van Lotto-Soudal brak zijn sleutelbeen in de Ronde van Turkije en bleek later ook een breukje te hebben opgelopen in de heupkom. Hopelijk geraakt hij net op tijd fit voor de Tour, waar hij een belangrijke schakel wordt als lead-out voor Caleb Ewan.

”Ik hoopte zo snel mogelijk terug te keren naar de competitie, maar helaas kan dat nog wat tijd kosten”, postte hij op sociale media. “Ongeveer twee weken na mijn crash in Turkije was ik aan het trainen maar ik had een pijnlijk gevoel in mijn lies. Een scan toonde aan dat ik naast mijn gebroken sleutelbeen ook een niet-verplaatste breuk van mijn heupkom had. Dit dwong me tot wat meer rust.”

Na onderzoeken deze week kreeg De Buyst dan toch groen licht om de training te hervatten, op een lichte intensiteit. “De eerste paar ritten zijn goed verlopen en ik hoop snel de trainingsbelasting te kunnen verhogen en te streven naar een terugkeer naar de competitie over een paar weken.”