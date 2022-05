Zorgen om Rafael Nadal na verlies in Rome: “Opnieuw veel pijn aan voet”

Rafael Nadal (ATP 4) had donderdag “opnieuw veel pijn” aan zijn voet tijdens zijn 1/8ste finale op het Masters 1000-toernooi in Rome, die hij met 1-6, 7-5 en 6-2 verloor van de Canadees Denis Shapovalov (ATP 16).

“Ik heb me niet geblesseerd, ik ben een speler die met deze blessure leeft. Dat is niet nieuw. Het is daar...”, vertelde Nadal na de wedstrijd.

De Spanjaard sukkelt al jarenlang met de ziekte van Müller-Weiss, een complexe voetafwijking die wordt gekenmerkt door chronische pijn. In augustus vorig jaar moest hij vanwege hevige pijn vroegtijdig een punt zetten achter zijn seizoen.

Begin dit jaar vierde Nadal zijn rentree. Op de Australian Open veroverde hij meteen zijn 21ste grandslamtitel, een record. In maart bereikte de Spanjaard de finale in Indian Wells. Door een blessure aan de ribben volgde opnieuw een periode van inactiviteit, tot het Masters 1000-toernooi van vorige week in Madrid. Daar sneuvelde Nadal in de kwartfinales.

“Helaas is mijn dagelijks leven moeilijk. Toch doe ik mijn best. Natuurlijk, soms is het moeilijk voor mij om de situatie te aanvaarden. Het is soms frustrerend als ik een paar dagen niet normaal kan trainen”, zei Nadal donderdag. “Vandaag begon het weer pijn te doen in het midden van de tweede set, het werd ondraaglijk.”