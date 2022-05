OPROEP. We besparen zelfs op voeding: 4 op de 10 gezinnen heeft moeite om rond te komen

Er is al heel lang niet meer naast te kijken: alles wordt duurder, onder meer het gevolg van de oorlog in Oekraïne. De torenhoge inflatie en de hogere prijzen zijn een aanslag op de koopkracht van heel veel mensen en gezinnen. Dat blijkt duidelijk uit de bevraging van de Gezinsbond bij 6.700 gezinnen in Vlaanderen en Brussel, zowel bij koppels als alleenstaanden en met en zonder kinderen.

Rondkomen moeilijk

Rondkomen met het beschikbare gezinsinkomen is voor 32 procent van de bevraagde gezinnen moeilijk en voor 6 procent heel moeilijk. Met andere woorden: 4 op de 10 gezinnen hebben er moeite mee om aan het einde van de maand nog geld over te hebben. Vooral bij gezinnen met kinderen blijkt dat het geval: 37 procent zegt daar het moeilijk of zeer moeilijk te hebben, tegenover 24 procent bij samenwonenden of gehuwden zonder kinderen. Voor alleenstaanden met kinderen is het al helemaal dramatisch: 70 procent heeft daar moeite om rond te komen.

“Of het nu gaat over de stijgende energiefactuur, de prijzen aan de pomp, het kassaticket in de supermarkt, de besparingen in het Groeipakket - de vroegere kinderbijslag - of veilig en efficiënt woon-werkverkeer: keer op keer zitten gezinnen in de hoek waar de klappen vallen”, klinkt het bij de Gezinsbond, die ervoor zegt te ijveren dat iedereen ontplooiingskansen krijgt en daarnaast ook solidair kan zijn met anderen. “Door de huidige ontwikkelingen wordt vooral de werkende middenklasse getroffen, zeker zij die net naast het vangnet van allerlei sociale maatregelen vallen. Het is begrijpelijk dat mensen naar hun eigen portemonnee kijken en dat de solidariteit onder druk komt te staan.”

OPROEP. Geraak jij ook met moeite rond en wil je erover getuigen? Voor een artikel zijn we op zoek naar de mensen achter deze dramatische cijfers.

Spaargeld

Liefst 81 procent van de gezinnen geeft aan te besparen om alles te laten lukken. Op verwarming, op kleding, op vakanties en luxegoederen, maar zelfs op basisproducten als voeding (49 procent doet dat). Daarnaast geven 4 op de 10 gezinnen aan dat ze geregeld aan hun spaargeld moeten zitten om rond te komen. De helft van de gezinnen zegt een spaarbuffer te hebben waarmee ze een half jaar verder kunnen. Meer dan 1 op 3 van de gezinnen met kinderen heeft maar spaargeld om 3 maanden verder te kunnen, tot augustus 2022. “De Gezinsbond maakt zich dan ook zorgen over de toekomst en wat bijvoorbeeld een dure maand als september zal teweegbrengen voor heel wat gezinnen. Wat dan met het verlengde sociaal tarief? Wat dan met de btw-verlaging op gas en elektriciteit? Wat dan met de schoolfacturen? Wat dan met de besparingen in het Groeipakket?”

De Gezinsbond doet op de Dag van het Gezin dan ook “een positieve oproep om de toekomst van kinderen te garanderen”. “Kinderen hebben naast goed onderwijs en goede gezondheidszorg, ook gezinnen nodig waar het goed is om op te groeien en dat kost ook geld. Als dé vertegenwoordiger van gezinnen in Vlaanderen luidt de Gezinsbond vandaag de alarmbel en roept de politiek op om gezinnen maximaal te ondersteunen. Voor de Gezinsbond en voor heel wat Vlamingen staat het belang van kinderen in elk geval bovenaan. En dat niet alleen op de Dag van het Gezin. Zowel de pensioenenhervorming, de noodzakelijke fiscale hervorming als de hervormingen in de gezondheidszorg bieden heel wat kansen om het roer om te gooien en om gezinnen de ademruimte te geven waar ze naar snakken en kinderen de toekomst te geven die ze verdienen.”