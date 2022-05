Tienjarig meisje vindt granaat in haar piano bij terugkeer naar Boetsja

In Boetsja, een buitenwijk van de Oekraïense hoofdstad Kiev, heeft een 10-jarig meisje een Russische boobytrap overleefd. Na hun terugtrekking hadden de bezetters een granaat verborgen in het hamermechanisme van haar piano, die volgens Anton Gerasjtsjenko, een adviseur van het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken, “als bij wonder” niet is ontploft.