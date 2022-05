Nog 105 coronapatiënten op intensieve zorg

Op de afdelingen intensieve zorg van de Belgische ziekenhuizen liggen momenteel nog 105 coronapatiënten. Dat blijkt vrijdagochtend uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano. In een week tijd zakte hun aantal met 14 procent.

In totaal liggen nu nog 1.683 mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen. De voorbije zeven dagen kwamen er dagelijks gemiddeld 112 nieuwe patiënten bij, een vermindering met 17 procent in vergelijking met de voorgaande week.

De nieuwe besmettingen zakken nog met 4 procent, tot gemiddeld 4.296 per dag in de week vanaf 3 tot en met 9 mei. De positiviteitsratio daalde licht naar 24 procent.

In dezelfde periode viel het aantal sterfgevallen – dagelijks gemiddeld 11 – met zowat een derde terug.