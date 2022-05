Lotte Vanwezemael reageert op kritiek ‘Da’s dikke liefde’: “We hebben goede intenties”

Lotte Vanwezemael en Servaas Bingé zijn binnenkort te zien in ‘Da’s dikke liefde’. Maar nog voor het programma wordt uitgezonden, krijgt het al heel wat kritiek. Vanwezemael reageerde daar donderdagavond op in ‘De Cooke & Verhulst show’.

“Dat is niet leuk om te lezen of te horen natuurlijk”, aldus Lotte Vanwezemael, die “de shit wel opvangt” voor Servaas Bingé. “Ik kan dat wel een beetje plaatsen en ik snap wel dat mensen kunnen reageren omdat het een heel gevoelig thema is.”

“Maar soms denk ik: wacht even af, want we doen dit echt wel met goede intenties en het programma is veel breder dan wat er nu al allemaal verschenen is”, zei Vanwezemael. Er zijn heel veel krantenkoppen en zo die de boodschap totáál verkeerd hebben neergezet, waarop natuurlijk gereageerd wordt.”

Dokter Servaas Bingé had het in De Cooke & Verhulst show niet alleen over Da’s dikke liefde ; hij waarschuwde ook voor schurft. Heel wat Antwerpenaren raken besmet. Apothekers worden overstelpt en zitten door hun voorraden. Bingé legde uit wat schurft juist is. “Het zit vooral bij de studenten.”

De muzikale gasten van donderdagavond waren Jan Leyers en Paul Michiels van Soulsister, die volgende week in de AB staan. Maar eerst brachten ze twee nummers in De Cooke & Verhulst Show:

