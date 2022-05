Mislukte vliegtuigruil kost Amerikaanse piloten brevet

Twee Amerikaanse stuntpiloten moeten hun vliegbrevet inleveren wegens een mislukte poging om op 4 kilometer hoogte van vliegtuig te wisselen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA noemt de stunt, waarbij één toestel neerstortte maar niemand gewond raakte, “roekeloos en ongehoord”. De autoriteit deelt volgens The New York Times ook een boete van 4.932 dollar (4.750 euro) uit aan een van de piloten voor het verlaten van de pilotenstoel tijdens de vlucht.

De stuntpiloten en parachutisten Luke Aikins en Andy Farrington voerden de stunt eind vorige maand uit boven de Amerikaanse staat Arizona. Beiden waren ze de enige inzittende van een Cessna 182, een klein eenmotorig vliegtuig, dat speciaal voor de stunt gemodificeerd was. Op 14.000 voet (ruim 4 kilometer) hoogte brachten de twee hun toestellen in een vrije val om er vervolgens uit te springen en van plaats te wisselen.

De stunt mislukte gedeeltelijk, omdat het toestel waarin Aikins vloog na zijn sprong in een spiraal raakte. Stuntman Farrington slaagde er daardoor niet in het vliegtuig te bereiken en moest zijn parachute gebruiken om veilig te kunnen landen. Op beelden die organisator Red Bull publiceerde, was te zien hoe het Aikins wel lukte om in de cockpit van het vliegtuig van Farrington plaats te nemen.

Het vliegtuig dat in een spiraal raakte, stortte neer tussen de plaatsen Phoenix en Tucson. Enkele dagen later gaf Aikins op Instagram toe dat de luchtvaartautoriteit hem geen toestemming voor de stunt had gegeven. De stuntman had desondanks besloten de stunt uit te voeren, zonder zijn team op de hoogte te stellen van het oordeel van de FAA.

De twee verliezen niet alleen onmiddellijk hun vliegbrevet, maar mogen ook geen drones meer besturen of zelfstandig parachutespringen. Voor iedere dag dat Aikins en Farrington het vliegbrevet niet inleveren, kan de FAA hun een boete van 1.644 dollar opleggen. The New York Times schrijft donderdag dat het tweetal niet wilde reageren op het nieuws.

Vorige maand trok de FAA ook al het vliegbrevet in van een Amerikaanse youtuber die eind vorig jaar bewust een vliegtuigje liet neerstorten. Ook die parachutist, Trevor Jacob, gedroeg zich volgens de luchtvaartautoriteit “roekeloos”.