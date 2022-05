Jérémie Makiese opnieuw als zestiende aan de beurt in finale Eurovisiesongfestival

Tijdens de finale van het Eurovisiesongfestival in Turijn zal België als 16e van de 25 landen aan de beurt zijn. Dat maakte de organisator, de European Broadcasting Union (EBU), in de nacht op vrijdag bekend. Jérémie Makiese, die België vertegenwoordigt met ‘Miss You’, kwam ook donderdagavond tijdens de tweede halve finale al als zestiende van achttien landen aan de bak.

Een loting bepaalt of artiesten in de eerste of tweede helft van de wedstrijd moeten opdraven. Daarna leggen de producenten zelf de precieze volgorde vast om “de meest opwindende show mogelijk” te maken.

Zaterdag bijt Tsjechië de spits af, hekkensluiter is Estland. Topfavoriet Oekraïne – dat volgens internationale bookmakers zal winnen omdat veel kijkers met hun stem hun solidariteit met het land willen betuigen – staat als twaalfde op het podium. Andere favorieten zijn het Verenigd Koninkrijk, Zweden en gastland Italië, die respectievelijk als 22e, 20e en 9e in actie komen.