Nigeriaanse door medestudenten gedood en verbrand wegens ‘godslastering’

De lynchpartij gebeurde in de hogeschool Shehu Shagari in Sokoto. Volgens de school zou de studente zich op sociale media negatief hebben uitgelaten over de islamitische profeet Mohammed. Het slachtoffer, een tweedejaarsstudente, was zelf christen.

De politie pakte twee studenten op die betrokken waren. De hogeschool is voorlopig gesloten.

Op video’s die circuleren op het internet, is te zien hoe een menigte de studente met stokken slaat en met stenen bekogelt. Haar lichaam wordt daarna in brand gestoken.

Terwijl het zuiden van Nigeria overwegend christelijk is, wonen in het noorden van Nigeria veel conservatieve moslims. In veel noordelijke staten wordt de sharia toegepast, die voor godslastering de doodstraf voorschrijft.