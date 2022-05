Premier De Croo verdedigt vurig verbod op gokreclame

Maandag pakte minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) uit met een KB dat een verbod invoert op gokreclame. Coalitiepartner MR is echter vierkant tegen het verbod. Partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez schermde met de mogelijke impact op de voetbalwereld - waar verschillende ploegen sponsorgeld uit de goksector ontvangen.

Omdat het om een KB gaat, is in principe geen akkoord nodig binnen de ministerraad. Toch herhaalde de premier dat het essentieel is, indien er vragen zijn, dat iedereen daarin wordt gehoord. Bovendien verhuist de tekst nog voor advies naar de Raad van State en naar de Europese Commissie, die binnen de drie maanden zou moeten antwoorden.

“Maar we mogen de essentie niet uit het oog verliezen: hoe bescherm je mensen en voorkom je dat ze in een situatie terechtkomen waar ze niet meer uit komen?”, aldus De Croo, die een getuigenis voorlas van een vader met een gewezen gokverslaafde zoon. “Gokken vernielt mensenlevens en brengt families op de rand van de afgrond”, luidde het. Voor De Croo is het vandaag niet meer het moment voor maatregelen in de marge.

De premier kreeg de volmondige steun van Els Van Hoof (CD&V). Op de oppositiebanken waren Peter De Roover (N-VA) en Barbara Pas (Vlaams Belang) minder tevreden. Zij hadden immers ook vragen gesteld over de cohesie binnen de regering, onder andere na uitspraken van Kristof Calvo (Groen) en staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V), maar vonden dat de premier rond die vragen heen fietste.