Real Madrid imponeert met monsterzege, alweer scorende Karim Benzema evenaart iconische Raul

Kampioen Real Madrid heeft donderdag een eenvoudige 6-0 zege geboekt tegen rode lantaarn Levante, dat degradeert naar La Liga 2. Karim Benzema evenaarde legende Raul als nummer twee in de clubtopschuttersstand aller tijden. Vinicius Junior was goed voor een hattrick.

Ferland Mendy trapte Real in de 13e minuut op voorsprong. Zijn landgenoot Benzema verdubbelde in de 19e minuut de score met een rake kopbal. De spits maakte zijn 323e doelpunt in het shirt van de Koninklijke, de Fransman komt zo op gelijke hoogte met Raul. De clubtopschutter aller tijden is Cristiano Ronaldo met 451 goals.

Bij de rust leidde de thuisploeg al met 4-0 na goals van Rodrygo (34.) en Vinicius Junior (45.). Laatstgenoemde lukte een hattrick met nog doelpunten in de 68e en 83e minuut. Thibaut Courtois nam bij Real zijn plek tussen de palen opnieuw in, nadat hij zaterdag op de bank zat tegen Atlético Madrid (1-0 nederlaag).

Real Madrid, al ruim een week zeker van zijn 35e landstitel, voert de rangschikking met nog twee speeldagen te gaan aan met 84 punten. Het team van Carlo Ancelotti kijkt vooral nog uit naar de Champions League-finale, op 28 mei tegen Liverpool.

Levante keert na vijf seizoenen terug naar de tweede afdeling. Het team kon dit seizoen tot dusver slechts zes keer winnen.