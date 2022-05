Lichaam kopstuk van Rwandese genocide Protais Mpiranya na 20-jarige zoektocht gevonden

Twintig jaar lang werd er gezocht naar een van ’s werelds meest brute moordenaars: Protais Mpiranya. Het lichaam van de voormalige commandant van de Rwandese presidentiële garde, die werd aangeklaagd wegens genocide, is teruggevonden in een graf met een vervalste naam.

Al twee decennia lang werd er gezocht naar de man. Maar nu is er eindelijk een einde gekomen aan de zoektocht dankzij een aanwijzing die gevinden werd op een in beslag genomen computer. Daarop stond een met de hand getekend ontwerp van een grafsteen voor Mpiranya. Zijn lichaam werd vorige maand opgegraven op verzoek van onderzoekers van de Verenigde Naties, dinsdag werd de identiteit van de man bevestigd door middel van een DNA-analyse.

De man, die ervan beschuldigd wordt mee te hebben gewerkt aan de slachting van duizenden Rwandezen en medeplichtig is aan de moord van nog meer mensen, stierf in oktober 2006 aan een hartaanval veroorzaakt door tuberculose. Mpiranya werd 50 jaar oud. Maar net zoals het grootste deel van zijn leven, bleef ook zijn dood een geheim. Mpiranya woonde al vier jaar onder een valse identiteit in Harare, de hoofdstad van Zimbabwe, hoewel de regering erop bleef aandringen dat hij niet in het land was. Uit het onderzoek blijkt nu dat hij tijdens zijn verblijf in Zimbabwe meermaals contact had met Zimbabwaanse functionarissen van het regime van de toenmalige president Roger Mugabe, dat meldt de Britse krant The Guardian.

Als voortvluchtige slaagde Mpiranya aan het Internationaal Straftribunaal voor Rwanda - opgericht in 1994 om de genocideplegers die verantwoordelijk waren voor de dood van maar liefst 800.000 mensen voor het gerecht te brengen - te ontkomen. Hij werd onder andere aangeklaagd voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid.

Belgische soldaten

In mei 2020 was Mpiranya de laatste grote voortvluchtige van de 93 verdachten die werden aangeklaagd. Hij stond ook vanboven op de lijst als meest gezochte verdachte van oorlogsmisdaden ter wereld. Hij zou namelijk de lijst van prominente Tutsi’s hebben doorgegeven en de namen van familieleden hebben meegegeven zodat zij ook vermoord konden worden. Hij bewapende en trainde de Interahamwe-militie van Hutu’s die verantwoordelijk zijn voor de dood van honderdduizenden mensen.

Het bloedvergieten begin toen het vliegtuig van de Rwandese president Juvénal Habyarimana werd neergehaald en Mpiranya zijn mannen een wegversperring liet opzetten waar vervolgens Tutsi’s werden afgeslacht. Soldaten van de presidentiële garde vermoordden ook premier Agathe Uwilingiyimana , een gematigde Hutu, en verminken haar lichaam. De tien lichtbewapende Belgische soldaten die gestuurd waren om haar te beschermen werden gedood met machetes.

Na de val van het Hutu-regime in juli 1994 vluchtte Mpiranya door Afrika. Hij bracht vier jaar door in Kameroen, tot het niet meer veilig was voor voortvluchtigen. Hij trok verder naar de Democratische Republiek Congo (DRC), waar hij meevocht in de tweede Congo-oorlog. Om vervolgens op een Zimbabwaans militair vliegtuig naar Zimbabwe te vluchten.