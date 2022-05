Shapovalov verslaat geblesseerde Nadal, die opnieuw vroegtijdig koffers moet pakken in Rome

Nadal won de eerste set nog overtuigend met 1-6, maar Shapovalov rechtte de rug met 7-5 en 6-2 in de daaropvolgende sets. De Spaanse gravelkoning boette in de twee laatste sets zienderogen aan niveau in, hij had moeite om zich te verplaatsen. Nadal lijdt aan een chronische voetblessure die hem in augustus vorig jaar verplichtte een punt te zetten achter zijn seizoen.

Shapovalov mag nu in de kwartfinales proberen opboksen tegen de Noor Casper Ruud (ATP 10), die de Amerikaan Jenson Brooksby (ATP 38), de killer van David Goffin (ATP 48), afhield in zijn partij in de derde ronde.