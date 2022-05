Tottenham mag blijven hopen op Champions League na riante winst tegen rivaal Arsenal

Tottenham moet de hoop op Champions League in de volgende voetbaljaargang nog niet opbergen. Donderdagavond boekte het in een inhaalwedstrijd van de 22e speeldag van de Premier League een belangrijke driepunter tegen rechtstreekse concurrent en rivaal Arsenal (3-0).

Halfweg lag de match al in een beslissende plooi met een 2-0 ruststand. De onvermijdelijke Harry Kane (22. en 37.) had er al twee in het mandje gelegd voor de Spurs tegen de Gunners, die tussen beide goals door Rob Holding uitgesloten zagen met twee gele kaarten.

Na de pauze had Heung-Min Son (47.) slechts een paar minuten nodig om de bezoekers een derde tegentreffer aan te smeren.

Albert Sambi Lokonga bleef de hele match op de bank bij Arsenal.

Arsenal blijft ondanks de nederlaag vierde met 66 punten, terwijl Tottenham de Londense buur een plek lager in de nek hijgt met een punt minder. Het belooft met nog twee speeldagen voor de boeg een spannende ontknoping te worden met het oog op het laatste ticket voor het kampioenenbal.