Jérémie Makiese stoot door naar finale Songfestival na knappe prestatie

Hij deed het toch maar mooi. Jérémie Makiese (21) stoot door naar de finale van het Eurovisiesongfestival in Turijn. Hij bracht een prima versie van Miss you. De zingende keeper van Virton en winnaar van The voice Belgique was meteen de eerste om afgeroepen te worden.

Had de voorbije infectie op zijn stem nog een invloed op de prestaties van Jérémie Makiese in deze halve finale van het Songfestival? Het was nog een beetje afwachten. Maar die vrees bleek ongegrond. In zijn eenvoudige jeansbroek, zilveren jasje en zwarte sweater wist onze Belgische inzending een bijna foutloze versie van Miss you mee te geven. In de zaal werd zelfs meegezongen, afsluiten gebeurde met een enthousiast applaus. Tussen alle ballades en popsongs sprong hij er ook uit met zijn keuze voor een r&b-nummer.

Jérémie Makiese deed het sober, maar viel toch op met een prima performance. — © AFP

De repetities gingen de voorbije dagen nochtans niet altijd even vlekkeloos. Er waren technische problemen voor heel wat artiesten. Ook voor Makiese, die toen zelfs even stopte met zingen omdat hij iemand anders hoorde praten in zijn oortje. Tijdens zijn optreden voor de vakjury – die deels instaat voor de punten samen met de televoting – ging het dan weer muzikaal mis met een valse noot. Maar dat maakte hij helemaal goed in de halve finale zelf.

Ups en downs

Het was een halve finale met een aantal ups. De Finse band The Rasmus stak de show in gang met Jezebel, al kent u hen wellicht een pak beter dankzij hun hit In the shadows uit de beginjaren 2000. Servië viel op met het unieke In corpore sano van Konstrakta, waarin ze het gezondheidsbeleid van haar land aanklaagt. Ook Zweden bewijst met de heerlijke hese stem van Cornelia Jakobs dat ze opnieuw tot de topfavorieten behoren dit jaar. En Estland pakte zowaar uit met een halve countrysong, wat onthaald werd op een pak enthousiasme en applaus in de Turijnse zaal.

De meest bizarre act kwam van San Marino. Die haalde zelfs een rodestier in fluweel op het podium. — © EPA-EFE

Azerbeidzjan, Australië en Polen pakten dan weer uit met drie mannen die hun strot openzetten voor een krachtige, emotionele ballade. Vooral de Aussie Sheldon Riley viel op met zijn uitmuntende performance. Al ging de award voor zotste act naar San Marino. Achille Lauro zingt over Stripper, in een doorschijnend glitterpak, zwarte onderbroek en gevederde boa. Hij eindigt op een fluwelen rodeostier. Al vielen er ook een paar valse noten. Cyprus, Malta en Israël zaten er geregeld eens naast.

Dit zijn de tien landen die doorgaan naar de finale zaterdag 14 mei.

• België

• Tsjechië

• Azerbeidzjan

• Polen

• Finland

• Estland

• Australië

• Zweden

• Roemenië

• Servië