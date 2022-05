Duidelijke zege van titelverdediger Oostende in Henegouwen

Met een reeks driepunters opende Oostende het best: 3-9 en 11-20. Bergen herstelde snel de schade in het tweede bedrijf. De Borains beperkten Oostende toen tot elf eenheden. Dank zij een 9-0-run van Nzekwesi en Nichols stapte Bergen aan 34-31-voorsprong naar de kleedkamer. De acht balverliezen en de zwakke vrijworpen (3 op 10) wogen toen zwaar bij Oostende.

In het derde kwart hielden de Oostendenaars het stuur in handen. Ze werkten efficiënt af en ze sloten de verdediging perfect. Dat voorbeeldige collectief had voldoende aan die tien minuten om de match te beslissen. Een Booth-bom bracht na 35 minuten de twintiger (52-72) op het scorebord. Randolph (20 punten aan 71 %, 2 rebounds, 1 steal) was de exponent van het Oostendse geheel. (rpo)

BERGEN: (23 op 52 waarvan 3 op 13 driepunters, 14 op 20 vrijworpen, 19 fouten) MINTOGO 0-5, PASALIC 0-2, PENAVA 3-3, TYUS 5-2, HENSON 0-1, Neri 0-0, Cage 2-0, Mortant 2-2, Nichols 12-9, Nzekwesi 10-5, Legrand 0-0.

OOSTENDE: (28 op 46 waarvan 10 op 21 driepunters, 12 op 22 vrijworpen, 23 fouten) RANDOLPH 5-15, BOOTH 3-8, VAN DER VUURST 5-5, BRATANOVIC 4-4, JANTUNEN 3-3, Conger 0-4, Buysschaert 5-2, Gillet 2-0, Trpisfontaines 4-6, Kediambiko 0-0, Pintelon 0-0.

Kwarts: 15-20, 19-11, 14-27, 15-20.