Kangoeroes Mechelen wint na demonstratie in Leuven en brengt tussenstand op 1-1, Sportoase blundert met verlichting

Wat een reactie van Kangoeroes Mechelen: de Maneblussers wonnen na een collectieve demonstratie de tweede wedstrijd van de halve finales van de play-offs en veegden het thuisverlies meteen uit: 40-86. De bordjes hangen zo terug in evenwicht en Kangoeroes Mechelen heeft terug het thuisvoordeel en het mentale overwicht. Zo mooi de demonstratie was van de Mechelaars, zo zwak was enerzijds de prestatie van Leuven Bears maar anderzijds ook die van de Sportoase. In het slotkwart viel de verlichting immers verschillende keren uit. “Du jamais vu” in de historie van de Belgische play-offs.

Een goed gevulde Sportoase was klaar om Leuven Bears naar een 2-0 te schreeuwen waardoor het de deur richting een eerste finale in de clubgeschiedenis volledig zou openzetten. Kangoeroes Mechelen wilde echter niet meewerken. De selectie van coach Kristof Michiels kwam bijzonder scherp aan de opworp. Vanuit een strakke defense walste Kangoeroes Mechelen over Leuven Bears. Het scoorde tevens via verschillende spelers en via Mattias Palinckx en Myles Stephens ging het verschroeiend snel naar 5-15 en 7-21. Wat coach Eddy Casteels ook probeerde, Leuven Bears reageerde niet: 10-30 na het eerste kwart.

Bij 20-40 was de twintiger een feit en Domien Loubry en co. stoomden heerlijk door naar een 26-44 bonus halfweg. In de eerste twee kwarts scoorden maar liefst 8 Kangoeroes die ook nog eens 6 op 13 bommen dropten. Wie dacht dat Leuven Bears scherp uit de kleedkamer zou komen, kwam ook bedrogen uit. Geen snelheid, balverliezen en een schabouwelijke afwerking. Het werk van de strakke Mechelse verdediging. De Amerikaan AJ Brodeur en Mattias Palinckx waren ijzersterk in “the paint” en via Shizz Allston en ook Myles Stephens was bij 34-64 de dertiger een feit.

En toen ging het licht uit...

Na vier minuten in het slotkwart ging ook het licht uit in de Sportoase. De afgang voor Leuven Bears was compleet. Na een korte onderbreking, gingen de spots opnieuw aan. Uiteindelijk met verlichting op “halve kracht” werd de wedstrijd toch afgewerkt. Coach Kristof Michiels gunde de ganse selectie speeltijd en kon vooral “keyplayers” als Domien Loubry en Myles extra rust geven. Belangrijk met het oog op de partij van zaterdag. Als Kangoeroes Mechelen in de eigen Winketkaai kan juichen komt een historische eerste titelfinale wel echt dichtbij.

Leuven Bears-Kangoeroes Mechelen 40-86

KWARTS: 10-30, 16-14, 6-19

LEUVEN BEARS: Willems 4, Heath 4, Allen 10, Boxus , Cebasek 8, Vanderhaegen 0, McGlynn 4, Young 6, Stimant 0, T. Nunes Santos Cruz 4

KANGOEROES MECHELEN: Stephens 13, Loubry 5, Gysbrechts 3, Van Buggenhout 5, Kotrulja 0, Mennes 2, Alston 8, Foerts 9, Palinkcx 23, Waleson 6, De Clercq 0, Kotrulja 0