REACTIES. Dolblij Anderlecht lonkt nu naar tweede plek, Antwerp aangeslagen na “tegengoals in cadeauverpakking”

Marco Kana: “We willen de tweede plek”

“Ik ben héél blij”, zei een stralende Marco Kana, die op zijn favoriete positie in het middenveld stond. “We hebben mooi voetbal geproduceerd én de overwinning gepakt. Dat was vandaag het belangrijkste. Het is spijtig dat we nog een goal incasseerden. Wanneer je met dergelijk voetbal 2-0 voor staat, moet je het gewoon uitspelen. Maar we zijn toch stevig gebleven en we hebben de winst gepakt. Dit is echt mooi. Zeker als je ziet hoe we aan de play-offs zijn begonnen. Sinds de nederlaag tegen Union is onze mentaliteit veranderd. We hebben honger en we willen meer en meer. Nu moeten we verder gaan en proberen die tweede plek te pakken. Waarom niet? Wij zijn Anderlecht. Als we altijd zo spelen, is het moeilijk winnen tegen ons.”

Vincent Kompany: “Het rekenwerk laten we zo”

“We hebben gewonnen en dat was het enige wat telde”, zei Anderlecht-trainer Vincent Kompany. “Met een jonge ploeg hebben we hoog gedrukt, goeie pressing gevoerd, waarmee we Antwerp in moeilijkheden brachten. In de tweede helft verdween het ritme uit de match, door gebeurtenissen, zoals met de VAR. De ploeg heeft wel zijn werk verricht. We hebben geen grote kansen weggeven en waren defensief solide.”

“Dat ons seizoen geslaagd is? Dat zeg ik al drie weken. We hadden doelen vooraf, gezien onze investeringen, en we eindigen voor Genk, voor Gent en voor Antwerp. En we speelden de bekerfinale. Maar de cultuur van deze club is dat we elke match willen winnen, ook als dat een vriendschappelijke wedstrijd in juni is. Dat Kana zegt dat we tweede moeten proberen worden? Spelers mogen zeggen wat ze wensen, maar het enige wat telt is de volgende match winnen. Het rekenwerk laten we zo. Zondag tegen Union is een nieuwe uitdaging die dit seizoen al moeilijk is gebleken, maar we kijken ernaar uit.”

Brian Priske: “Ik hoop dat iedereen inziet dat we goeie gasten hebben”

“De eerste helft was niet goed”, besefte Antwerp-coach brian Priske. “Er stond een ploeg zonder vertrouwen op het veld, zonder geloof in de eigen kwaliteiten. We lijden dan tweemaal balverlies op eigen helft dicht bij de zestien, en dan krijg je twee doelpunten tegen. Zo wordt het moeilijk om te winnen. Ik ben wel heel trots op mijn ploeg voor de tweede helft. Die hebben we gewonnen met 1-0 en misschien zelfs met 2-0. Het is een lang seizoen geweest, er is veel gebeurd en er was veel druk. In de play-offs zijn we op het einde van de rit de slechtste ploeg. We spelen tegen goeie tegenstrevers, die in een goed ritme zitten. Dan wordt het moeilijk. Maar ik hoop dat iedereen inziet dat we goeie gasten hebben. Ze moeten alleen in zichzelf geloven, dan kunnen we iedereen kloppen. En nu? Het seizoen is nog niet voorbij. We moeten afwachten wat er gebeurt in Gent en Genk, maar we gaan er alles aan doen om te resterende matchen te winnen. Dat zal goed zijn voor het vertrouwen van de ploeg.”

Ritchie De laet: “Het was niet goed genoeg”

“Het was niet goed genoeg”, gaf Antwerp-verdediger Ritchie De Laet ootmoedig toe. “We gaven twee tegengoals in cadeauverpakking weg. Eentje door mij, eentje waar Dinis (Almeida, red.) beter had kunnen doen. In de play-offs wordt direct afgestraft. Dat is momenteel het verschil. Als wij zo’n kansen krijgen, gaat de bal er niet. We moeten meer vertrouwen aan de bal tonen. Iedereen is zich aan het verschuilen en wil niet altijd de bal. Dan wordt het moeilijk om iemand de bal te geven. In de tweede helft hebben we wel redelijk goed gereageerd, kwam er ietwat druk, hadden we ietwat kansjes. Op een andere dag is het dan misschien 2-2. Maar het seizoen is nog niet gedaan. Zondag (tegen Club Brugge, red.) is nog heel belangrijk. Is het voor de punten, dan wel voor de eer.”