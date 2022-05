Genk

Het proces over de steekpartij waarbij de Genkse Luana Romagnoli het leven liet, is nog niet afgelopen. Advocaat Frank Scheerlinck trekt naar cassatie, om de straf van 30 jaar cel voor Emrah Taskiran (35) aan te vechten. “Ik ga tot het uiterste voor mijn cliënt. Zijn proces was door te hameren op zijn verleden al gemaakt.”