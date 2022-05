Thomas Meunier heeft groepstraining hervat bij Borussia Dortmund

De rechterflankverdediger scheurde op 24 februari een pees in zijn dijbeen tijdens het Europa League-duel tegen het Schotse Rangers, waarin hij na 45 minuten werd vervangen. Meunier was toen pas hersteld van een spierblessure.

Zaterdag speelt Dortmund op de slotspeeldag van de Bundesliga een thuismatch tegen Hertha Berlijn. Voor dat duel raakt Meunier evenwel niet speelklaar. Dortmund zal dit seizoen al zeker op de tweede plaats beëindigen.

Meunier probeert zich klaar te stomen voor de Nations League-wedstrijden met de Rode Duivels in juni. België ontvangt Nederland op 3 juni en Polen op 8 juni. Drie dagen later spelen de Duivels in en tegen Wales, op 14 juni volgt nog een uitmatch tegen Polen.

© BELGAIMAGE

Dortmund-boegbeeld Schmelzer stopt met voetballen

Borussia Dortmund-boegbeeld Marcel Schmelzer hangt na dit seizoen zijn voetbalschoenen aan de haak. Dat liet de 34-jarige Duitse verdediger donderdag zelf weten via Instagram. Schmelzer speelde zijn hele carrière voor Dortmund.

Marcel Schmelzer kwam de laatste jaren door verschillende blessures nog amper aan spelen toe bij de club van Thorgan Hazard, Axel Witsel en Thomas Meunier. Hij besliste daarom na dit seizoen zijn voetbalcarrière te beëindigen. “Ik heb de laatste twee jaar helaas veel gesukkeld met verschillende blessures. Ik ben Dortmund ontzettend dankbaar dat ik mijn revalidatie dit seizoen nog op de club mocht voltooien”, deelde Schmelzer mee. “Ik weet nog niet wat er nu komt, maar ik kijk uit naar de toekomstige uitdagingen”, schreef hij nog.

Schmelzer kwam in 2005 over van de jeugdacademie van Magdeburg en begon zijn carrière bij Dortmund bij de U19-ploeg. In 2008 debuteerde hij op 20-jarige leeftijd in het eerste elftal. Schmelzer heeft in totaal 367 wedstrijden op de teller staan bij de Borussen. Daarnaast speelde de linksachter ook 16 wedstrijden voor de Duitse nationale ploeg.

Schmelzer kan bij Borussia Dortmund terugkijken op een succesvolle carrière. Hij won twee keer de landstitel (2011, 2012), drie keer de beker (2012, 2017, 2021) en won drie supercups (2014, 2015, 2020). In 2009 won hij het EK U21 met Duitsland.

Schmelzer speelde zijn laatste wedstrijd voor Dortmund op 17 juni 2020. Hij is momenteel geblesseerd en komt daardoor zaterdag tegen Hertha Berlijn niet in actie tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen. Een afscheid in mineur voor het clubicoon, zo zei ook Dortmund-coach Marco Rose: “Marcel heeft al vier maanden niet meer met de groep getraind. Hoe graag ik hem ook zou willen laten spelen, niet alleen voor de fans, maar ook voor hem, dit is nu niet mogelijk. Hij gaat wel in het stadion aanwezig zijn, hopelijk niet voor de laatste keer. Het zal sowieso zeer speciaal zijn.”