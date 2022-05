De jacht op Union is open: Anderlecht zeker van minstens derde plek en Europees ticket na nieuwe overwinning tegen Antwerp

Anderlecht kent gemoedsrust. De match was matig, maar paars-wit klopte een zwak Antwerp met 2-1 en is al minstens zeker van de derde plaats. Dat geeft straks toegang tot de voorrondes van de Conference League. Die missie is dus geslaagd, maar stiekem hopen Kompany en co nog op meer. Union nog inhalen en tweede worden.

Als het Anderlecht-bestuur straks het rapport opmaakt van Vincent Kompany, hoe zal het dan oordelen? Vooraf droomden sommige bestuurders misschien dat paars-wit dit seizoen al zou meestrijden voor de titel, maar dat bleek te hoog gegrepen. RSCA heeft wel al minstens de bronzen medaille op zak en doet daarmee beter dan de vierde plaats van vorig seizoen. Het staat tenminste op het podium. Dat is nog niet helemaal om mee te stoefen, maar de club moet zich ook niet schamen. Er was ook nog de – weliswaar verloren – bekerfinale.

Topoverleg

Vorig seizoen won paars-wit geen enkele match in de Champions’ play-offs. Nu nam het toch al twee keer de maat van Antwerp. Al was dat ook niet zo buitengewoon. The Great Old is echt als een pudding in elkaar gezakt. Na de 0-4-nederlaag op de Bosuil voerde coach Brian Priske maar liefst vijf wissels door. Grote namen als Frey, Benson, Haroun, Desolleil en Bataille bleven op de bank, maar dat zette amper zoden aan de dijk. Anderlecht kon de bal rondtikken zonder dat er een Antwerpenaar zijn voet tegen het leer zette. Aan de rust was te zien hoe Brian Priske in de spelerstunnel topoverleg hield met Nainggolan, De Laet en Seck. Een zelfzekere indruk gaf dat niet. Wat zouden Paul Gheysens en Marc Overmars hiervan denken? Nog wat harder speuren naar een nieuwe coach?

Het kalf was toen al verdronken voor Antwerp. De Laet en Almeida hadden elke een ziekenhuisbal verstuurd, waarna Anderlecht twee keer kon scoren. Bij de eerste treffer sleepte Joshua Zirkzee de bal heerlijk weg waarna hij werd gehaakt door Seck. Het was Sergio Gomez die de strafschop omzette. Vanop de stip miste RSCA in de competitie nog geen enkele keer: 8 op 8 penalty’s. Ongelofelijk dat het in de bekerfinale niet lukte vanaf elfmeter. Bij de 2-0 bediende Zirkzee dan weer Amuzu en die besloot naast de grabbelende Butez. Ciske is on fire.

© BELGA

Volgens het Duitse voetbalblad Kicker keert Joshua Zirkzee deze zomer zeker terug naar zijn moederclub Bayern München. Anderlecht zal de Nederlander dan toch missen, want hij zit nu al aan 18 goals en 13 assists in alle competities samen. Hij dirigeert vaak de aanval en offensieve slagkracht zal nodig zijn als de Brusselaars straks Europa induiken.

Ironisch genoeg geeft die betere derde plek geen recht op een beter Europees tickets dan vorig seizoen. Toen won KRC Genk de beker en eindigden de Limburgers boven Anderlecht. Daardoor schoven de Europese tickets door, maar dat is nu niet het geval. Als paars-wit straks de poules van de Conference League wil halen, zal het zich opnieuw door twee vervelende voorrondes moeten spartelen.

Flater Van Crombrugge

Tenzij Anderlecht straks nog een mirakel realiseert. Door deze zege tegen Antwerp naderen de Brusselaars nu tot op vier punten van Union St-Gilloise. Volgende zondag komt de stadsrivaal naar het Lotto Park. Stel u even voor dat RSCA dat duel wint. Dan verkleint het verschil tot één puntje met nog een wedstrijd te gaan. Zouden Kompany en co nog vice-kampioen kunnen worden en de CL-voorrondes halen? Het is vooralsnog een erg onwaarschijnlijk scenario, maar zondag staat ook de Brusselse eer op het spel. Anderlecht kan het echt niet maken om vier keer op één seizoen van een promovendus te verliezen.

De thuisploeg zal dat wel beter moeten voetballen dan in de tweede helft, want na de pauze stelde ook Anderlecht nog maar bitter weinig voor. Eerst kwam het nog goed weg toen Samatta buitenspel lag en het doelpunt van Frey werd afgekeurd.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Maar toen Hendrik Van Crombrugge een corner verkeerde inschatte, knikte Seck wel de 2-1 binnen. Is die rug van Van Crombrugge toch nog niet helemaal beter?

De Brusselse zege kwam evenwel niet meer in gevaar. Het verhaal van Antwerp in play-off 1 is helemaal uit, al supportert het zondag nog voor de Buffalo’s tegen KRC Genk om een barrageduel te ontlopen. Anderlecht daarentegen zet de onverhoopte jacht op Union St.-Gilloise alsnog in. Dromen mag.