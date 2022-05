Leopoldsburg

De raadsleden gaven tijdens de recente gemeenteraad unaniem groen licht voor de tweede fase in het restauratiedossier van de kerk OLV-Ten-Hemelopneming. De eerste fase is ondertussen bijna afgerond en omvatte rioleringswerken, glasramen en dakwerken. In een tweede fase wordt onder andere de trap aan de sacristie en nog resterende dakconstructies gerestaureerd.