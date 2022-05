Jasper De Buyst herstelt niet alleen van sleutelbeenbreuk, maar ook van breuk aan heupkom: “Het kan nog wel even duren tot ik terugkeer”

De Buyst (28) was op 17 april het slachtoffer van een valpartij in de slotetappe van de Ronde van Turkije, die door de gevaarlijke weersomstandigheden uiteindelijk werd geannuleerd. Toen werd snel duidelijk dat hij daarbij een sleutelbeenbreuk had opgelopen, maar recent bleek de averij nog groter. Dat maakte De Buyst donderdag zelf bekend op zijn sociale media.

“Ongeveer twee weken na mijn val in Turkije deed ik enkele trainingsritten, maar dat met een pijnlijk gevoel in mijn lies. Nadien wees een scan uit dat ik naast mijn gebroken sleutelbeen ook een niet-verplaatste breuk aan mijn heupkom had opgelopen. Dat dwong me tot nog wat meer rust, maar onderzoeken eerder deze week hebben uitgewezen dat ik de trainingen weer kon hervatten op een gemakkelijke intensiteit. De eerste paar ritten gingen goed.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Door die extra setback zag De Buyst wel kostbare tijd wegtikken in de aanloop naar de Ronde van Frankrijk, waar hij zou worden uitgespeeld als sprintloods van Caleb Ewan. “Het kan nog wel even duren tot ik terugkeer in competitieverband. Ik hoop de trainingsbelasting snel weer te kunnen opvoeren en mik op een terugkeer in competitie over een paar weken.”