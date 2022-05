Meerdere vermisten na ontploffing in Sloveense chemiefabriek

Na een explosie in een chemiefabriek in Slovenië donderdag zijn vijf doden gevallen. Zes anderen raakten gewonden, van wie één ernstig. Dat hebben de directie en de hulpdiensten gemeld.

Het ongeval vond ‘s ochtends vroeg plaats in de fabriek van de Melamingroep in het centrum van de gemeente Kocevje, op zestig kilometer van de Sloveense hoofdstad Ljubljana.

Een tankwagen is om een onduidelijke reden ontploft, legde de brandweerchef ter plaatse uit aan de aanwezige media. Het zou gaan om een menselijke fout, maar het onderzoek loopt nog.

In eerste instantie was er nog sprake van meerdere vermisten.

“Jammer genoeg is onze vrees waarheid geworden”, verklaarde de fabrieksdirecteur. De kracht van de explosie “liet hen geen enkele kans”, voegde hij er nog aan toe.

Het gaat om een werknemer en vier externe krachten.

De lokale autoriteiten hadden de bewoners in een straal van 500 meter rond de fabriek verzocht hun huizen niet te verlaten uit vrees voor giftige dampen. In de loop van de namiddag werd de oproep opnieuw ingetrokken, omdat er geen luchtverontreiniging was vastgesteld.

Op foto’s waren kolommen zwarte rook te zien die opstijgen uit de fabriek, waar volgens de website onder meer harsen worden geproduceerd voor de papier-, bouw- hout- en verfindustrie. Er werken bijna 200 mensen in de fabriek.