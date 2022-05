Caleb Ewan blijft ook na vier pogingen zonder zege achter: de kansen én de excuses zijn stilaan op

Op papier is hij waarschijnlijk de snelste man in dit Giro-peloton, maar Caleb Ewan (27) greep gisteren al voor de vierde keer naast een ritzege. Alles wat kon tegenzitten, zat tegen. De punten die Lotto-Soudal in de degradatiestrijd in de World Tour hoopte te sprokkelen, blijven zo ook achterwege en de rest van deze Ronde van Italië staat niet bepaald meer bol van de kansen voor de ‘Pocket Rocket’.