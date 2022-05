“We gaan met een blauwe hemel het weekend in”

Vandaag startte de dag met wolkenvelden en opklaringen. In de loop van de namiddag verschijnt er steeds meer blauw aan de hemel en tegen dat vele mensen huiswaarts keren na het afsluiten van hun werkweek zal het al grotendeels helder zijn. Er volgt dus een mooie avond.

De temperatuur loopt op naar een maximum tussen 20 en 22°C waardoor we opnieuw van een warme dag kunnen spreken. In de zon kan het op een beschut plekje vanzelfsprekend nog meerdere graden warmer worden. En misschien valt zo’n plekje beschut tegen de wind wel aan te raden aangezien er een matige westenwind komt te staan. Met gemiddeld 4 Beaufort kan het in een open omgeving immers juist koeler aanvoelen.

Er volgt een heldere en vrij frisse nacht naar zaterdag. De temperatuur valt terug naar een minimum tussen 6 en 8°C. Lokaal kan het in een landelijke vallei nog iets kouder worden. Zodra de zon boven de horizon verschijnt zal het echter alweer snel opwarmen.

