Peerse burgemeester moet plaats afstaan in de Kamer aan Wouter Beke

Door de terugkeer van Wouter Beke (CD&V) naar de Kamer, verliest zijn partijgenoot Steven Matheï zijn plaats in het halfrond. De 44-jarige Matheï was bij de federale verkiezingen van 2019 eerste opvolger in Limburg en nam de plaats in van Beke toen die minister in de Vlaamse regering werd, maar ziet nu zijn mandaat vroegtijdig eindigen.