Brits trio neemt de leiding na openingsdag van Soudal Open, stunt van de dag kwam van 14-jarige Lev Grinberg

De omstandigheden waren perfect voor de eerste dag van het Soudal Open: een stralende zon, een zacht briesje en een perfect geprepareerde baan. Meteen zette de ochtendgroep de toon door laag onder de par te duiken. Dale Whitnell leek de eerste leider te worden. Na 16 holes stond de 33-jarige Engelsman op -9. Met een bogey en double bogey op de laatste twee holes verpestte hij nog zijn kaart en kwam uit op 65 slagen, ofte -6. Zijn landgenoten Sam Horsfield (na een bogeyloze ronde met 6 birdies) en Callum Shinkwin (7 birdies en een bogey) profiteerden zo maximaal om zich op gelijke hoogte te hijsen.

Thomas Pieters: “Vooral massale opkomst deed deugd”

Van de drie Belgische DP World Tour-spelers tekende Thomas Pieters voor de beste rondescore. Op zijn thuisbaan ging de 30-jarige Antwerpenaar rond in 69 slagen, ofte -2, en staat daarmee op plaats 26. “Het liep aardig”, vond Thomas Pieters. “De par-saves op het einde van de ronde maken dat het nog een goede kaart is geworden. Mijn putting was goed ondanks dat er een paar pogingen net niet raak troffen. Niet getreurd. Morgen starten we vroeg en dan is scoren steeds makkelijker. Met een paar birdies extra staan we dan goed om het weekend in te gaan. Wat vooral deugd deed was de massale opkomst. Zeker 50 percent van de supporters herkende ik”, sloot Pieters af.

Bij Thomas Detry was het een ronde van ups-and-downs die uitmondde in een dagscore van 71 slagen (level par). De 29-jarige Brusselaar posteert zich op een 67ste plaats. “Het was werken geblazen met wisselend resultaat”, bevestigde Thomas Detry. “Het einde was sterk met birdies op hole 16 en 18. Eigenlijk had het een ronde kunnen zijn in -3. Ik nam een strafslag op hole 6 nadat mijn bal tegen een tak rustte en die double bogey op hole 10 was ook vermijdbaar”, eindigde Detry.

Nicolas Colsaerts maakte de openingsdag vol in 73 slagen (+1) en had vooraf voor dit resultaat, met al zijn medische problemen in het achterhoofd, getekend. “Ik voel dat ik lange tijd uit ben geweest”, opende Nicolas Colsaerts. “De concentratie houden is het moeilijkste. Ik heb de gewoonte niet meer na zo een lange tijd. Maar al bij al ben ik tevreden. Spijtig dat ik eindigde met een bogey want anders was ik zeer tevreden geweest”, besloot Colsaerts.

De grootste verrassing: de 14-jarige Lev Grinberg

De beste Belgische amateur na de openingsronde is Charles Roeland. De 20-jarige Waterloo-speler rondde net als Thomas Pieters in 69 slagen (-2). Toch kwam de grootste verrassing van de 14-jarige Lev Grinberg. De Oekraïense golfspeler met Belgische vader die tevens lid is van Rinkven International liep zijn thuisbaan af in 69 slagen, ofte -2. “Ik heb er enorm van genoten”, glimlachte Lev Grinberg na zijn uitmuntende prestatie. “Het is natuurlijk een voordeel dat je thuis speelt want je weet waar je je bal moet plaatsen en waar niet. Voor de tweede dag wil ik opnieuw genieten en zien we waar uitkomen”, aldus de jongste deelnemer van het Soudal Open. Uitslag van de Belgen na de eerste ronde:

26. Thomas Pieters 69 (-2)

26. Charles Roeland 69 (-2)

45. Kristof Ulenaers 70 (-1)

67. Guillaume Watremez 71 (par)

67. Thomas Detry 71 (par)

87. Nicolas Colsaerts 72 (+1)

99. Louis Theys 73 (+2)

113. Lars Buijs 74 (+3)

113. James Meyer De Beco 74 (+3)

131. Alan De Bondt 75 (+4)

131. Yente Van Doren 75 (+4)

131. James Skeet 75 (+4)

143. Christopher Mivis 76 (+5)

143. Jarno Tollenaire 76 (+5)