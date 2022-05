Universiteiten willen geen centraal meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag

In de nasleep van enkele getuigenissen rond grensoverschrijdend gedrag aan de universiteiten, werd het idee geopperd om een centraal extern meldpunt op te richten. Dat zou meer onafhankelijk kunnen werken dan de interne punten.

Onder de universiteiten lijkt nu een consensus te bestaan om vast te houden aan interne meldpunten, schrijft Veto donderdag. Volgens de rectoren zorgen zo’n meldpunten voor een meer vertrouwde context voor wie melding maakt. Er zouden ook meer mogelijkheden zijn om de dossiers sneller op te volgen.

De KU Leuven wijst er in een reactie op dat hun standpunt niet veranderd is. Midden februari gaf rector Luc Sels al aan dat hij “twijfels” had over de oprichting van een extern onafhankelijk meldpunt, maar dat hij “de optie wel wou openhouden en in overleg wou gaan”.