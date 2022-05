Afrekening gas en elektriciteit loopt weken vertraging op, net nu je wil weten hoeveel je moet bijbetalen

Veel Vlaamse gezinnen verwachten zich aan een onaangename verrassing als ze de eindafrekening van gas en elektriciteit krijgen. Door de fel gestegen energieprijzen zullen velen een pak moeten opleggen. Alleen: ze hadden die afrekening al lang gekregen moeten hebben.

Volgens de Federatie van de Belgische elektriciteits- en gasbedrijven (Febeg) was er naast de nieuwe ‘bijzondere accijns’ ook de aanpassing van de btw naar 6 procent voor elektriciteit en gas die op korte termijn in rekening moesten worden gebracht om een correcte factuur te kunnen versturen. “Verder was er een forfait van 80 euro aan beschermde klanten die genieten van een sociaal tarief dat moest verrekend worden. En de verwarmingspremie van 100 euro die plots nog toegekend werd. Dat moet allemaal in rekening worden gebracht”, zegt Marc van den Bosch.

Faillissementen en contractwissels

En dat is niet alles. In de nasleep van een aantal faillissementen van enkele leveranciers een paar maanden geleden (onder andere de Vlaamse Energieleverancier) moesten die klanten plots overstappen naar een andere energieleverancier. En door de hoge energieprijzen kregen de energiebedrijven ook veel vragen van klanten en werden ook nog eens veel contractwissels gedaan. Dat allemaal samen zorgde voor vertragingen bij de verwerking”, klinkt het.

“Komt daarbij nog een achterstand in de back-office, die voornamelijk te wijten is aan kinderziekten in het nieuw centraal dataplatform MIG6”, zegt Hellen Smeets van Engie Electrabel, dat nog steeds de grootste speler is op de Belgische energiemarkt.

De sector doet er alles aan, zeggen de verschillende leveranciers, om de klanten zo snel mogelijk een correcte factuur toe te sturen. De meeste energieleveranciers hopen tegen eind mei klaar te zijn, bij sommigen kan het nog wat langer duren.