Wie steekt zaterdagavond (21 uur) de Beker van Limburg in de lucht in Sportpark Lakerveld in Houthalen? Veelwinnaar FULL Hasselt of voor de allereerste keer Renolim Borgloon? Voor Luca Cragnaz en Yves Heremans, coaches van hun recente play-offtegenstanders, is Hasselt licht favoriet.