Merol doet opnieuw mee in de ‘Slimste Mens’

Hoewel ze pas vorige herfst te zien was in De Slimste Mens Ter Wereld, zal de Nederlandse zangeres Merol ook dit najaar haar opwachting maken in de quiz van Erik van Looy.

Zoals eerder al werd aangekondigd komt er na de zomer opnieuw een editie van De Allerslimste Mens ter Wereld. Hierin komen succesvolle kandidaten van de voorbije tien seizoenen opnieuw aan bod. In 2010 was er ook een Allerslimste Mens met de beste spelers uit de eerste acht jaargangen. Merol was vorig jaar een van de beste spelers. Ze hield het liefst negen afleveringen vol en is daarmee een van de succesvolste Nederlandse deelnemers ooit. Onlangs kreeg ze een telefoontje van presentator Erik Van Looy en heeft ze opnieuw toegehapt. Eerder werden de namen van Gert Verhulst en sopraan Astrid Stockman al genoemd voor de allstars editie. De quiz start dit jaar uitzonderlijk al begin september en eindigt rond Allerheiligen, om zo de concurrentie met het WK voetbal te vermijden.