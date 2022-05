The Starlings zitten in de fleur van hun leven, zingen ze op ‘Seaside’. Zelfs nu ze sterrenouders zijn. Een miskraam en de dood van twee dierbaren doet de glans in het leven van Kato Callebaut (30) en Tom Dice (32) niet verbleken. Want er is ook veel goeds om op terug te blikken, en om naar uit te kijken.