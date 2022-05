Jens Reynders (Sport Vlaanderen-Baloise) is de nieuwe leider in de Ronde van Hongarije na alweer een werkdag in de aanval. Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl) won de tweede etappe na een massasprint, die ontsierd werd door een val op 700 meter van de streep. De vorige leider, Olav Kooij, was één van de slachtoffers.